افادت مصادر بالشرطة العراقية لـ"رويترز"، عن "مقتل اثنين على الأقل من مقاتلي الفصائل الموالية لإيران، وجرح 5 آخرين في قصف بطائرة مسيّرة على مقرّ للحشد الشعبي في بغداد".
كما اعلنت حركة النجباء العراقية، "مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي".
كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان في قصف بطائرة مسيّرة على مقرّ للحشد الشعبي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.