قتيلان في قصف بطائرة مسيّرة على مقرّ للحشد الشعبي في بغداد

افادت مصادر بالشرطة العراقية لـ"رويترز"، عن "مقتل اثنين على الأقل من مقاتلي الفصائل الموالية لإيران، وجرح 5 آخرين في قصف بطائرة مسيّرة على مقرّ للحشد الشعبي في بغداد".

كما اعلنت حركة النجباء العراقية، "مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي".