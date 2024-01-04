إعتصام أمام دائرة التربية في طرابلس احتجاجا على قرار وزارة التربية إقفال مدرسة التوجيه

نفذت الهيئتان الادارية والتربوية لمدرسة التوجيه التربوي بالإضافة الى طلاب وأهاليهم، و وقفة احتجاجية امام مبنى دائرة التربية في طرابلس، احتجاجا على قرار صادر عن وزارة التربية يقضي بإقفال المدرسة على خلفية خلافات عقارية بين اصحابها والقيمين عليها.
وناشد المعتصمون وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بـ"التدخل فورا لحل هذا الموضوع قبل ان يصبح الطلاب في الشوارع والذين يفوق عددهم الألف طالب، سيما ان قسما منهم سيتقدم للشهادات الرسمية".
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