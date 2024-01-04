أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر الخميس لبدء جولة تشمل خمس دول عربية والضفة الغربية وتركيا واليونان، بالإضافة إلى محطته المعلنة سابقا إسرائيل. وأفاد الناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر بأن بلينكن سيناقش مسائل من بينها "إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: بلينكن يبدأ جولة تشمل خمس دول عربية والضفة الغربية وإسرائيل وتركيا واليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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