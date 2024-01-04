أعلنت هيئة "أوجيرو"، في بيان، أن "عطلا كهربائيا طرأ على سنترال الحازمية، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة".
وأشارت إلى أن "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى".
كانت هذه تفاصيل خبر "أوجيرو": توقف خدماتنا في الحازمية والمناطق المجاورة بسبب عطل كهربائي طرأ على سنترال المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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