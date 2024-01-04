"أوجيرو": توقف خدماتنا في الحازمية والمناطق المجاورة بسبب عطل كهربائي طرأ على سنترال المنطقة

أعلنت هيئة "أوجيرو"، في بيان، أن "عطلا كهربائيا طرأ على سنترال الحازمية، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة".

وأشارت إلى أن "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى".