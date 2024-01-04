غانتس لهوكشتاين: مسؤولية إسرائيل هي تمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم

أشار عضو مجلس الحرب الاسرائيلي بيني غانتس، خلال لقاء المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، الى أن "مسؤولية إسرائيل هي تمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم".
وشدد غانتس، على أننا "مستعدين للعمل مع واشنطن للتوصل إلى حل وإذا لم ننجح سيعمل جيشنا على إزالة التهديد".
وفي وقت سابق من اليوم، نقل موقع "أكسيوس"، أن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أكد للمبعوث الأميركي هوكشتاين أن فرص تخفيف التوتر مع لبنان دبلوماسيا ضئيلة".
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