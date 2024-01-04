الجيش الإسرائيلي: 3 إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين ثبت أنهم لدى حركة "حماس" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "3 إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين ثبت أنهم لدى حركة حماس في غزة"، لافتاً الى أنه "بذلك يرتفع عدد المخطوفين في غزة إلى 136، ونحن نبذل كل جهد لإعادتهم".

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