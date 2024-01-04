الإعلام الحربي في "حزب الله" نشر فيديو تحت عنوان "بيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي"

نشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" مقطع فيديو يحتوي على مشاهد من عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، وأرفقهُ بكلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلاً: "هذه الجريمة الخطيرة لن تبقى دون رد أو عقاب، وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي".

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