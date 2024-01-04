"ماكدونالدز" أقرّت بتأثر أعمالها في الشرق الأوسط إثر حملات المقاطعة المرتبطة بالحرب على غزة

أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة "ماكدونالدز" كريس كيمبكزينسكي، بأنّ عددًا من أسواق الشركة في الشرق الأوسط وبعض المناطق خارجه تشهد تأثيرًا كبيرًا على الأعمال بسبب حملات المقاطعة المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على القطاع في غزة.

وذكر كيمبكزينسكي، في رسالة نشرها موقع "لينكد إن"، أنّ شركته تعاني من "تأثير تجاري ملموس" في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب على غزة.

ويُشار إلى أنّ الشركة الأميركية صاحبة سلسلة مطاعم البرغر أصبحت هدفًا لدعوات المقاطعة منذ بدء الحرب على غزة.

ويُنظر إلى بعض الشركات التي تستهدفها حملات المقاطعة على أنها اتخذت مواقف داعمة لإسرائيل، وأنّ بعضها مرتبط بعلاقات مالية معها أو لها استثمارات هناك.

وأغلبية مطاعم "ماكدونالدز" حول العالم تدار من قبل أصحاب امتياز، وتعدّ مواقع الشرق الأوسط مصدرًا مهمًا لإيراداتها، حيث تولّد حوالي 10 بالمئة من إيرادات الشركة، بحسب بلومبرغ.