القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي بدأ يجري تحقيقات في أحداث السابع من تشرين الأول

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "الجيش الإسرائيلي بدأ يجري تحقيقات في أحداث السابع من تشرين الأول"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".

ويعترف مسؤولون إسرائيليون بفشل استخباراتي إثر العملية، كما نقل موقع "واللا" الإسرائيلي منذ أيام عن ضباط كبار في قوات الاحتياط في الجيش الاسرائيلي بأنّ "الادعاء أنه ليس بالإمكان بدء تحقيق في سلسلة الإخفاقات طالما أن الحرب على غزة دائرة بات ضعيفًا، يجب التحقيق في أداء هيئة الأركان العامة وليس في أداء الوحدات المقاتلة على إثر الأسئلة الصعبة التي تعالت حول سياستها في العقد الأخير".