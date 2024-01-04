البنتاغون: مستمرون في توفير القوة التي نحتاجها لردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى لتصعيد الأزمة خارج غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن "حاملة الطائرات فورد تعود من شرق المتوسط كما هو مقرر للاستعداد لإعادة نشرها مستقبلا"، لافتاً الى أننا "نعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لردع الحوثيين وحماية الطريق الدولي عبر البحر الأحمر".
وأشارت الوزارة، الى أن "مستمرين في توفير القوة التي نحتاجها لردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى لتصعيد الأزمة خارج غزة"، مضيفة "نواصل الاحتفاظ بقدرات عسكرية أميركية واسعة النطاق في المتوسط وجميع أنحاء الشرق الأوسط".
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