"حماس": ندعو المؤسسات الأممية للتصدي لقرار الاحتلال الترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من القدس وأراضي 48

دعت حركة "حماس" المؤسسات الأممية إلى "التصدي لقرار الاحتلال الترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من القدس وأراضي 48 المحتلة". وشددت، في بيان، على "أننا ندعو لاتخاذ إجراءات تكفل منع الاحتلال من ممارسة جريمة التطهير العرقي".

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