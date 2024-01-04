بلينكن: خلال زيارتي للشرق الأوسط سأواصل الحث على حماية حياة المدنيين في غزة

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنه "خلال زيارتي للشرق الأوسط سأواصل الحث على حماية حياة المدنيين في غزة".

وشدد بلينكن، على أنني "سأكثف العمل مع الشركاء لتأمين إطلاق الرهائن وضمان استدامة توصيل المساعدات لغزة".

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر الخميس لبدء جولة تشمل خمس دول عربية والضفة الغربية وتركيا واليونان، بالإضافة إلى محطته المعلنة سابقا إسرائيل.

وأفاد الناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر بأن بلينكن سيناقش مسائل من بينها "إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".