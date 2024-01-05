شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحصري: الحوار الوطنى "طاولة" جمعت القوى السياسية على مصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطني نجح في خلق حالة من الزخم وإرساء مبدأ التعددية والتنافسية، وخلق حالة من الحوار والجدل إزاء الكثير من الملفات الشائكة داخل المجتمع، مؤكدا أن عودة جلسات الحوار الوطني خطوة فعالة لبناء الجمهورية الجديدة التي تستند على المشاركة وجمع شمل المصريين.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الحوار الوطني قد أثرى الحياة السياسية في مصر، وكان من أهم ثمار الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية التي برهنت على التددية بين كافة القوى السياسية، فقد ساهم الحوار الوطني كثيرا فى تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة فى الكثير من القضايا.

لفت "الحصري"، إلى أن الحوار الوطني كان بمثابة طاولة جمعت كافة القوى السياسية التي تعبر عن المصريين، فقد أتاحت الفرصة لكافة القوى لخلق مناخ سياسي يسمح بحرية التعبير وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي الذى يصب في مصلحة الوطن.