شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الطماوى: الحوار الوطنى أثرى الحياة الحزبية فى مصر وإعادتها للحياة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى ساهم في إثراء الحياة الحزبية في مصر، وإعادتها للحياة من جديد، لأنه فتح الباب للتنوع السياسي والتعددية، مؤكدا على أن الأحزاب السياسية شهدت تغيرات ايجابية طرأت عليها لتفعيل دورها الحقيقي بنقل كافة مقترحاتها إزاء القضايا الشائكة التي تعبر عن الرأي العام.

وأشار " مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني"، إلى أن استكمال جلسات الحوار تفتح الباب لتواصل حالة الزخم، التي تضمن استمرار حالة التعددية والتنافسية التي خلقها هذا الحوار، مؤكدا أن جلسات الحوار لم تشهد اقصاء لأى رأي على مدار الجلسات السابقة، وهو ما يعزز من مفهوم تقبل الرأي الأخر وتعزيز ممارسة الديمقراطية، وهذا ما يسعى إليه الحوار منذ اطلاقه، من خلال السماح بخلق مساحة حقيقية للتشارو وطرح كافة الرؤي بحرية منها في مختلف المحاور الرئيسية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.