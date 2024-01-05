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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 22600 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ91 على التوالي، إلى 22600 شهيد، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الجرح والإصابة 57910 حالات، 70 في المئة منها أطفال ونساء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسة غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية، مما أدى إلى استشهاد 162 فلسطينياً وجرح 296، خلال الساعات 24 الماضية.