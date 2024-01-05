بايدن يطلق حملته الانتخابية بالتحذير من ترمب

ياسر رشاد - القاهرة - يطلق الديمقراطي جو بايدن حملته للانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بخطاب مرتقب، الجمعة، سيحذر خلاله من خطر سلفه ومنافسه دونالد ترمب، على الديمقراطية في الولايات المتحدة بعد 3 أعوام من الهجوم على الكابيتول.



وسيقدّم بايدن (81 عاما) الذي يتخلف عن ترمب بهامش قليل في استطلاعات الرأي الأخيرة، منافسه الجمهوري على أنه تهديد للبلاد في خطاب يلقيه قرب فالي فورج في ولاية بنسلفانيا، وهو موقع تاريخي في الولايات المتحدة إذ كان أحد المعسكرات الرئيسية للجيش خلال حرب الاستقلال.

وسيؤكد في خطابه أن النضال من أجل الديمقراطية قضية مقدّسة، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وكان مقررا أن يلقي الرئيس خطابه السبت، أي بعد 3 سنوات من الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 الذي نفّذه أنصار لدونالد ترمب في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، لكنّه قُرِّب إلى الجمعة بسبب توقعات بوصول عاصفة.

وغادر بايدن البيت الأبيض اليوم في مروحية الرئاسة الأميركية بدون أن يدلي بأي تصريحات للصحفيين.

وقالت رئيسة فريق حملة المرشح الديمقراطي جولي تشافيز رودريغيز إن خطاب جو بايدن الانتخابي قبل 4 سنوات والذي كان يقود بموجبه معركة من أجل روح أميركا، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأوضحت في بيان أن التهديد الذي شكّله دونالد ترمب في العام 2020 على الديمقراطية الأميركية تصاعد خلال السنوات اللاحقة.

وتُعد المواقع التي اختارها جو بايدن لخطاباته رمزية بدءا بفالي فورج حيث حشد جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، القوات الأميركية التي قاتلت ضد الإمبراطورية البريطانية قبل حوالى 250 عاما.

وتتواصل الإثنين الجهود لتعزيز حملة بايدن الذي يصوّر على أنه مدافع عن الديمقراطية، بزيارة كنيسة في ولاية ساوث كارولاينا حيث قتل أحد العنصريين البيض تسعة أميركيين سود بالرصاص في العام 2015.

وتأتي هذه الرغبة في تسريع حملة بايدن بعد انتقادات من بعض الديمقراطيين الذين يعتقدون أنها بدأت بشكل بطيء للغاية.

ويواجه الديمقراطي عقبات عدة. فهو لم يتمكن من إقناع الناخبين بأن الاقتصاد يتحسن رغم الأرقام الإيجابية، إذ لا يزال العديد من الأميركيين يعانون ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن.