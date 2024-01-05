الجيش الروسي يعترض 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت واعترضت خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق الجزء الغربي من البحر الأسود.



ففي حوالي الساعة 20.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل قوات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيرة على أهداف في داخل أراضي روسيا الاتحادية".

وأكدت الوزارة أنه "تم اعتراض جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق الجزء الغربي من البحر الأسود".

وفجر الجمعة، أعلنت الوزارة الدفاع اعتراض وتدمير 36 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، فوق شبه جزيرة القرم وطائرة أخرى فوق مقاطعة كراسنودار.

ومساء أمس الخميس، أعلنت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوية تصدت لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.