"أنصار الله": على أميركا وحلفائها أن يدركوا أن محاولة الإخضاع بالقوة لن تجدي نفعًا

أكد المتحدث باسم حركة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبدالسلام رفض الحركة تهديد أميركا لها باستخدام القوة ضدها ردًا على هجمات الحركة التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

ولفت إلى أن "شعبنا اليمني لا يهدد أي دولة لا تعتدي عليه، وفي ذات الوقت لا يقبل من أحد أن يتعاطى معه بلغة التهديد".

وأضاف عبدالسلام "على أميركا وحلفائها أن يقلعوا عن عقلية الاستكبار وأن يدركوا أن محاولة الإخضاع بالقوة لن تجدي نفعًا".

واعتبر أن "موقف اليمن محق ومسؤول بمساندته لغزة في مواجهة الدموية الصهيونية والمفترض أن تتوجه الضغوط نحوها لوقفها ورفع الحصار عن قطاع غزة".