انت الان تتابع خبر صيحات قتالية.. أصغر نائبة نيوزيلندية بعد تعيينها في البرلمان (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتفاعل النواب مع الرقصة ورددوا مع النائبة الصغيرة الصيحات القتالية التي تخرج من الأعماق.

ورددت: "لقد وصلنا.. نحن هنا.. نحن نبحر.. نحن نبحر، تمامًا كما فعل أسلافنا ذات يوم، في أكبر محيط في العالم".

وتعتبر البرلمانية التي تنحدر من سلالة السكان الأصليين، أصغر نائبة يتم انتخابها لعضوية البرلمان النيوزيلندي منذ 170 عامًا، بعد جيمس ستيوارت-ورتلي، الذي انتخب عام 1853 وكان عمره 20 عامًا و7 أشهر.

يذكر أن رقصة الهاكا هي عبارة صيحة قتالية أو رقصة أو تحد من تراث سكان نيوزيلندا الأصليين (الماوريين).

وتؤدى هذه الرقصة التي تعتمد على الأوضاع الجسدية بشكل جماعي، مع حركات عنيفة وضرب الأرض بالأقدام مصحوبة بصيحات متناغمة مع الحركة.