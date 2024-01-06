فيضانات تجتاح وسط وجنوب بريطانيا ومطالبات بإخلاء منازل

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

تعرضت مناطق واسعة من وسط وجنوب إنجلترا لفيضانات، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة، فيما ارتفع منسوب نهر ترنت، وتسببت «الظروف الجوية» في غرق قارب حفلات بنهر التمز. وأبلغت السلطات السكان الذين يعيشون في نوتنغهام وسط البلاد، بالاستعداد لإخلاء منازلهم، في ظل الارتفاع الكبير لمنسوب نهر ترنت، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وأشار مجلس مقاطعة نوتنغهام إلى أن التوقعات كشفت أن ارتفاع منسوب المياه على طول نهر ترنت اقتربت «من أعلى مستوياتها المسجلة عام 2000».

وفي العاصمة لندن، غرق قارب حفلات في نهر التمز، وقال ملاكه، إن ذلك يعود على الأرجح إلى «الظروف الجوية».

وحذرت السلطات من استمرار هطول الأمطار بغزارة في جنوب إنجلترا حتى الثالثة من صباح أمس، ولفتت خدمات السكك الحديدية في رسائل إلى الركاب، إلى أنه من المحتمل حدوث تأخير أو إلغاء لقطارات بسبب الظروف الجوية الصعبة.

ومن المتوقع أن تتجه الأمطار الغزيرة إلى الشمال الشرقي قادمة من الجنوب، مع احتمالية عزل مجتمعات بسبب الفيضانات.

يأتي ذلك بعدما ضربت العاصفة «هينك» المملكة المتحدة برياح قوية وأمطار، وباتت هناك مناطق معرضة بشدة لحدوث فيضانات.