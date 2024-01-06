البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة مخطوفة قبالة سواحل الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - نيودلهي (وكالات)

أعلنت البحرية الهندية أمس أنها أنقذت 21 شخصاً هم أفراد طاقم سفينة، قبالة ساحل الصومال في شمال بحر العرب، وجهت نداء استغاثة إثر تعرضها لمحاولة خطف.

وقالت البحرية في بيان «تم بسلام إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 (بينهم 15 هنديا) والذين كانوا على متن السفينة».

وكانت البحرية الهندية أعلنت أمس، أن قوة خاصة تابعة لها اعتلت سفينة مخطوفة ترفع عَلم ليبيريا وتقوم حالياً بعمليات «تطهير» وذلك دون أن تسهب في تفاصيل.

وفي أحدث بياناتها عن الحادث، قالت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية، إن قوة عسكرية لم تجد أي أشخاص مرخص لهم على متن السفينة، وإن جميع أفراد طاقمها بخير وفي مواقعهم، مضيفة «السفينة ماضية في طريقها للخروج من المنطقة».

وقالت البحرية الهندية في وقت سابق أمس، إن السفينة الحربية الهندية تشيناي حولت مسارها وتوجهت لمساعدة السفينة المخطوفة وإن طائرة تابعة لها حلقت فوق السفينة المخطوفة وأجرت اتصالا معها.