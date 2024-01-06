رئيس "رياضة" البرلمان: محمد صلاح ولاعبي المنتخب قادرين على حصد اللقب الإفريقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

زار الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، معسكر المنتخب القومي لكرة القدم، المقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للشد من أزرهم قبل خوض بطولة الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

وقال حسين إن جميع أعضاء البرلمان المصري حريصين على تقديم الدعم الكامل للمنتخب القومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العاشق لكرة القدم، بالفوز بالبطولة الأفريقية .

ونقل رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، تحيات ودعم المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب للاعبي المنتخب القومي، مؤكدا أن لجنة الشباب باعتبارها ممثل الشعب المصري المحب لكرة القدم حريصة علي تقديم كافة الدعم للمنتخب.

وتابع: المنتخب المصري يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة.. وكلنا ثقة في محمد صلاح ورفاقه في حصد اللقب الإفريقي من داخل أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالمنشآت الرياضة التي أقامتها الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن استاد مصر إنجاز كبير وفخر للرياضة المصرية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما غير مسبوق بالرياضة والرياضيين، وهذا ما انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية غير المسبوقة سواء على مستوى المنافسات الدولية أو المنشآت الرياضية المصرية.

شهدت التدريبات تواجد وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة محمد يحي وحضور حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ودينا رفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، والنائب أحمد دياب.