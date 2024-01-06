ارتفاع التضخم في كانون الأول الماضي في منطقة اليورو إلى 2,9%

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن ​التضخم​ ارتفع مجدّدًا في كانون الأوّل الماضي في ​منطقة اليورو​، إلى 2,9% على مدى عام واحد، بعدما سجّل 2,4% في تشرين الثّاني 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ​أسعار الطاقة​.

ويرتبط ارتفاع التضخم حصرًا بتقلّص الانخفاض في أسعار الطاقة، إذ تراجعت في كانون الأوّل بنسبة 6,7% مقارنةً بالشّهر نفسه من العام الماضي، بينما كانت سجّلت في تشرين الثّاني الماضي انخفاضًا نسبته 11,5% على مستوى سنوي. وتراجع ارتفاع أسعار ​المواد الغذائية​ (بما في ذلك الكحول والتبغ) إلى 6,1%، بعد 6,9% في تشرين الثّاني 2023.

وقد بقيت الزّيادة في أسعار الخدمات عند 4% على أساس سنوي في كانون الأوّل الماضي، إلّا أنّ أسعار السّلع الصّناعيّة انخفضت بمعدّل 2,5%، وهذا أقل بمقدار 0,4 نقطة عن الشّهر السّابق.