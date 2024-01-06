أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن التضخم ارتفع مجدّدًا في كانون الأوّل الماضي في منطقة اليورو، إلى 2,9% على مدى عام واحد، بعدما سجّل 2,4% في تشرين الثّاني 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أسعار الطاقة.
ويرتبط ارتفاع التضخم حصرًا بتقلّص الانخفاض في أسعار الطاقة، إذ تراجعت في كانون الأوّل بنسبة 6,7% مقارنةً بالشّهر نفسه من العام الماضي، بينما كانت سجّلت في تشرين الثّاني الماضي انخفاضًا نسبته 11,5% على مستوى سنوي. وتراجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ) إلى 6,1%، بعد 6,9% في تشرين الثّاني 2023.
وقد بقيت الزّيادة في أسعار الخدمات عند 4% على أساس سنوي في كانون الأوّل الماضي، إلّا أنّ أسعار السّلع الصّناعيّة انخفضت بمعدّل 2,5%، وهذا أقل بمقدار 0,4 نقطة عن الشّهر السّابق.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع التضخم في كانون الأول الماضي في منطقة اليورو إلى 2,9% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.