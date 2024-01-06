وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 40 صاروخًا من لبنان باتجاه قاعدة استخباراتية إسرائيلية في الجليل الأعلى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بـ"إطلاق 40 صاروخًا من لبنان باتجاه قاعدة إستخباراتية تابعة للجيش الإسرائيلي في جبل ميرون بالجليل الأعلى، حيث تم إغلاق عدد من الطرقات بناءً على طلب الجيش".

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