عبدالله رحّب بزيادة بدل النقل للعاملين بالقطاع الخاص: آن الأوان لرفع جديد للحد الأدنى للأجور

أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، أنّ "زيادة ​بدل النقل​ للعاملين في ​القطاع الخاص​، هي خطوة مرحّب بها ومطلوبة، وأعتقد أنّه آن الأوان لرفع جديد للحدّ الأدنى للأجور، ليواكب مستوى تعافي القطاع الخاص".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا ندعم مساعي وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​ في هذا المجال، على قاعدة الحوار البنّاء بين أفرقاء العقد الاجتماعي وبرعايته".