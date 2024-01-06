أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، أنّ "زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، هي خطوة مرحّب بها ومطلوبة، وأعتقد أنّه آن الأوان لرفع جديد للحدّ الأدنى للأجور، ليواكب مستوى تعافي القطاع الخاص".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا ندعم مساعي وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في هذا المجال، على قاعدة الحوار البنّاء بين أفرقاء العقد الاجتماعي وبرعايته".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله رحّب بزيادة بدل النقل للعاملين بالقطاع الخاص: آن الأوان لرفع جديد للحد الأدنى للأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.