ترامب يبدأ حملة انتخابية في ولاية أيوا بعد 3 سنوات على هجوم الكابيتول

ياسر رشاد - القاهرة -

يبدأ دونالد ترامب حملة انتخابية في ولاية أيوا اليوم السبت، بعد ثلاث سنوات على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

وتُنظّم هذه الولاية الواقعة في الوسط الغربي في 15 يناير مجالس انتخابية تنطلق معها الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، ما يمنحها منذ نصف قرن وزنا كبيرا في الحملة الرئاسية الأمريكية.

وسيُواجه الجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض في نوفمبر رغم التهم الجنائية الأربع الموجهة إليه، حُكم الناخبين في غضون ثمانية أيام، للمرة الأولى منذ رحيله من منصب الرئاسة في 20 كانون الثاني 2021.

ومن دون أن ينطق كلمة واحدة عن الهجوم ضد مبنى الكابيتول الذي شنه أنصار له في 6 يناير عام 2021، وصل ترامب إلى "ولاية أيوا"، حيث من المقرر أن يتحدث في تجمع حاشد في نيوتن، قرب العاصمة دي موين، ثم في مدرسة في كلينتون، عند الحدود مع إلينوي.

وفي سياق متصل أعلنت القوات البحرية الأمريكية مغادرة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" منطقة شرق البحر المتوسط متوجهة إلى مضيق جبل طارق، بعد تأديتها عدة مهام في منطقة عمليات الأسطول الأمريكي السادس .

أشارت البحرية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني ، إلى أن حاملة الطائرات الأكبر والأكثر تطورا في الأساطيل الأمريكية كانت تنتشر في منطقة شرق المتوسط حيث قامت بتأدية عدة تدريبات وتمرينات وعمليات تابعة لقيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا، وذلك لدعم الاستقرار والأمن البحري، وكذلك دفاعًا عن حلفاء الولايات المتحدة ومصالح شركائها .

وأثنى قائد حاملة الطائرات الأمريكية ريك بورجيس على طاقم العمل، قائلا إنهم "بثوا الحياة في التقنيات المتقدمة للسفينة لإظهار القدرات الاستثنائية التي ستوفرها الناقلات من فئة فورد للأجيال القادمة".

وتابع: "في ذروة استعدادنا وكفاءتنا، تم استدعاؤنا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأثبتنا أننا السفينة المناسبة في الوقت المناسب للرد على نداء أمتنا"، مؤكدا أن حاملة الطائرات فورد استطاعت الارتقاء للتطلعات التي كانت مُنتظرة منها.

ولفت بيان البحرية الأمريكية إلى أن مضيق جبل طارق يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، ويعد أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، حيث تعبر المضيق ما يقرب من 300 سفينة يوميا، موضحا أن إكمال السفينة عبور مضيق جبل طارق ودخول المحيط الأطلسي واحدة من آخر العمليات المجدولة لنشر حاملة الطائرات فورد قبل عودتها إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 8 أشهر.