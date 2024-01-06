بوحبيب: بحثت مع بوريل بضرورة إيجاد حلول مستدامة تضمن عودة سريعة للنازحين السوريين إلى بلدهم

أكّد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، أنّ "السّلام بالغ الأهميّة بالنّسبة إلى اللّبنانيّين ونحن متمسّكون به"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة تسعى إلى تجنُّب الحرب، الّتي ستكون لها تداعيات كارثيّة على الصّعيدَين الإقليمي والدّولي".

وشدّد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، في مقرّ وزارة الخارجيّة، على أنّ "الحلّ السّياسي وحده الكفيل بوضع حدّ لعقود من حلقة العنف الطّويلة"، موضحًا "أنّني بحثت مع بوريل بالتّداعيات السّلبيّة لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليّين".

وركّز بوحبيب، على"أنّني شدّدت على أهميّة تفعيل وتعزيز الشّراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وبحثنا بضرورة إيجاد حلول مستدامة تضمن عودة سريعة للنازحين السوريين إلى بلدهم"، لافتًا إلى أنّ "الضّغط الّذي يعانيه لبنان نتيجة أزمة النزوح، تجاوز كلّ الحدود الّتي يمكن تصوّرها. وهذه الأزمة إن لم تجد طريقها إلى الحل، فستشكّل خطرًا على كيان لبنان ووجوده".