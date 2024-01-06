"بلومبرغ": أميركا تتوقع من الشركاء العرب نقل الرسالة التي يحملها بلينكن للمنطقة إلى إيران

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول أميركي كبير مرافق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رحلت للمنطقة، قوله إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تسعى لحشد دعم تركيا لخطط حكم غزة ما بعد الحرب".

ولفت المسؤول إلى أنّ "بلينكن سينقل رسالة للمنطقة مفادها أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ليست معنية بتصعيد الصراع"، مشيرًا أيضًا إلى أنّ "بلينكن سينقل رسالة للمنطقة بأن واشنطن سترد على الهجمات التي تستهدف مصالحها".

وأوضح المسؤول الأميركي الكبير، أنّ "واشنطن تتوقع من الشركاء العرب نقل الرسالة التي يحملها بلينكن إلى إيران".