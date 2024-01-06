القوي الديمقراطية تقدم تخاطب الأحزاب والحركات المسلحة في السودان لوقف الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - خاطبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، مساء اليوم السبت، حركتي الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور.

كما وجهت خطاب لكل من الحزب الشيوعي السوداني، وحزب البعث العربي الاشتراكي "الأصل"، تطلب فيها اجتماعات مباشرة وعاجلة لبحث سبل وقف وإنهاء الحرب وبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تتصدى لهذه المهمة.

وأكدت التنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، أننا لن ندخر جهداً من أجل وقف وإنهاء الحرب في بلادنا، والتواصل مع كل القوى الثورية و الوطنية الساعية لوقف الحرب وللتحول المدني الديمقراطي، سنسارع الخطى لطي هذه الصفحة الكئيبة من تاريخ بلادنا، ولاستشراف مستقبل أفضل للسودان تظلله قيم الوحدة والسلام والعدالة والحرية والرفاه لكل أبنائه وبناته.