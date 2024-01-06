رفض طلب سونكو لخوض الانتخابات الرئاسية السنغالية

ياسر رشاد - القاهرة - عانى أكبر زعيم للمعارضة في السنغال، من انتكاسات كبيرة في سعيه للتنافس على الرئاسة عندما أيدت محكمة عليا إدانة التشهير ضده ورفض المجلس الدستوري طلبه ليكون مرشحا رئاسيا على أساس أنه غير مكتمل.

وقال محاميه سيريه كليدور لي للصحفيين إن قضية طلب عثمان سونكو في المجلس "درست دون ممثله (في) انتهاك صارخ للقانون" قبل رفضها منذ البداية، أظهرت الحكومة استعدادها لإبطال ترشيح عثمان سونكو".

وجاء قرار المجلس بعد ساعات من رفض المحكمة العليا استئناف زعيم المعارضة المسجون لإدانته بتهمة التشهير بعد مقاضاته من قبل وزير في الحكومة.

واعتبرت المحاكمة أحدث تطور في معركة قانونية مطولة تشمل عدة اتهامات زعم زعيم المعارضة أنها لوقف ترشحه للرئاسة في انتخابات فبراير شباط.

"كانت المحاكمة هي الفرصة الأخيرة"، قال محامي سونكو خوريشي با عن الحكم الذي صدر بعد جلسة بدأت يوم الخميس، "أدرك أن خصوم سونكو نجحوا في استبعاده من الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير".

وينظر إلى سونكو، الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، على نطاق واسع على أنه المنافس الرئيسي لحزب الرئيس ماكي سال الحاكم.

وقرر سال نفسه في نهاية المطاف عدم السعي لولاية ثالثة بعد أن أطلق أنصار سونكو شهورا من الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى دموية.

وعلى الرغم من أن قرار المجلس الدستوري لا علاقة له بإدانة سونكو بتهمة التشهير، إلا أن المجلس له القول الفصل في جميع الترشيحات، بما في ذلك ترشيح زعيم المعارضة.

وبموجب القانون الانتخابي السنغالي، فإن مثل هذه الإدانة تجعل المرء غير مؤهل لخوض سباق رئاسي.

ويقبع سونكو حاليا في السجن بتهمة مختلفة، وسيظل يواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ التي صدرت ضده عندما أدين في قضية التشهير العام الماضي.

وأشاد الحاج ضيوف، المحامي الذي يمثل مامي مباي نيانغ، الوزير الذي رفع دعوى التشهير ضد سونكو، بحكم يوم الجمعة باعتباره "فوزا كبيرا ومهما".

"لقد فاز محامو الوزير في جميع النواحي. وتم تأييد الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. ... نحن نحتفل بانتصارنا".

واجه ترشح سونكو للرئاسة معركة قانونية طويلة بدأت عندما اتهم بالاغتصاب في عام 2021. وفي يونيو، تمت تبرئته من تهم الاغتصاب، لكنه أدين بإفساد الشباب وحكم عليه بالسجن لمدة عامين، مما أشعل احتجاجات مميتة في جميع أنحاء البلاد.

كما حلت السلطات السنغالية حزب سونكو السياسي في أواخر يوليو واحتجزته.

وبعد التغلب على واحدة من آخر العقبات القانونية المتبقية له في ديسمبر كانون الأول عندما تم إلغاء حكم يمنعه فعليا من التنافس على الرئاسة قدم سونكو ترشيحه رسميا للتغلب على الموعد النهائي في 26 ديسمبر كانون الأول.

سيتم الإعلان عن المرشحين المؤهلين في الأسبوعين الأولين من شهر يناير ويبدأ موسم الحملة في الشهر التالي.