المقاومة تكشف طريقة يتجسس بها الاحتلال علي حركاتهم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر في أمن المقاومة بغزة، طريقة جديدة تتجسس بها اسرائيل بعد الضربات الموجعة التي سددتها كتائب المقاومة لها، من خلال شرائح تستخدم على الهواتف.

قالت المقاومة في بيان لها : "قيادة أمن المقاومة تمكنت من كشف طريقة جديدة يتواصل بها جهاز الشاباك مع عملائه في غزة، حيث استخدم الاحتلال هذه التقنية الجديدة بعد ضربات أمنية موجعة نفذتها المقاومة".

وأضافت : أن التقنية تحاول التغطية على العميل أثناء استخدامه جهاز الاتصال حيث لا يسجل الجهاز أي علامات أو دلائل اتصال سابق مع الضابط الإسرائيلي في حال تم ضبط الجهاز.

والتقنية الجديدة عبارة عن شريحة تشبه شريحة الجوال تستخدم لمرة واحدة في جهاز الجوال، ثم يتم إتلافها بعد برمجتها على الجهاز، وبذلك يصبح الجهاز جاهزا للإستخدام وتلقي اتصالات الضباط بدون وجود أي شريحة بداخله، وتتميز التقنية بأنها لا تثير الشك في حال وقوع الهاتف في يد أي شخص غير العميل، ولكن المقاومة نجحت في اكتشاف ذلك.