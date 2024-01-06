فتح باب التقديم على شقق سكن مصر وجنة بالمنصورة الجديدة (إعلان تكميلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة، طرح إعلان تكميلي لشقق مشروع سكن مصر وجنة، لمن لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية اليدوية التي عقدت بالصالة المغطاة باستاد مدينة المنصورة يومي 26 و27 ديسمبر 2023 للوحدات التي تم الإعلان عنها في الفترة من 2023/10/15 وحتى 2023/11/14.

قال جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إنه على من يرغب في الالتحاق بالطرح التكميلي لمشروع سكن مصر وجنة بالمدينة، تقديم طلب بالمركز التكنولوجي بمقر الجهاز حتى يوم 31 يناير الجاري.

وأوضح أنه على الراغبين في التقدم تحديد الوحدة الراغب في حجزها سواء وحدة بالدور الأرضي أو الدور الأخير أو الدور المتكرر استعدادًا لعقد القرعة العلنية الثانية في موعد يحدد فيما بعد.

المستندات المطلوبة:

1- أصل إيصال سداد جدية الحجز أو أصل التحويل (للإطلاع) + صورة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب (الحاجز بنفسه).

3- في حالة الوكالة:

- أصل التوكيل للاطلاع.

- صورة من التوكيل.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل (توكيل عام أو خاص).

4- استكمال ملء طلب الاستكمال من خدمة المواطنين بالجهاز والتوقيع عليه