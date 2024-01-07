توقيف أحد أخطر المطلوبين بالبقاع بجرائم تأليف عصابة ومحاولة قتل وسرقة وتبييض أموال

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان انه "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمُخلّين بالأمن، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول تواجد أحد المطلوبين في بلدة ريّاق، المتواري عن الأنظار منذ فترة ويتنقّل بطريقة حذرة".

وولفتت الى انه "بعد رصدٍ ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من تحديد هويته، وتوقيفه في البلدة المذكورة، وتبيّن أنّه يُدعى: ح. ع. (من مواليد العام 1984، لبناني)، وهو مطلوب بموجب مذكرتَيْ توقيف، الأولى بجرائم سرقة، أسلحة، تأليف عصابة، وتبييض أموال، والثانية بجرم محاولة قتل".

وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".