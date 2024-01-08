زعماء الكونغرس الأميركي يتوصلون إلى اتفاق بشأن الإنفاق الإجمالي لتجنب الاغلاق الجزئي

اعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن كبار زعماء الكونغرس اتفقوا على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار، وذلك بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر. وأوضح جونسون في رسالة إلى المشرعين اليوم، إن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.

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