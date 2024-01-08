الطيران الحربي الاسرائيلي يشن 3 غارات على عيتا الشعب

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين بين الحدب والراهب غربي بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، كما شن غارة ثالثة استهدفت المنطقة الواقعة بين دبل وعيتا الشعب.

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