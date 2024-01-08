مهندسة تطلب الخلع: "جوزى عايزنى ابيع ذهبي علشان يتفسح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

أقامت إيناس دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها؛"زوجي طلب مني بأن بيع ذهبي علشان يصيف".

تروي "إيناس.ع" 45 سنة، مهندسة، ": تزوجت منذ سنتين من "محمد، 40 سنة، محامي، وأقام معي في شقة أسرتي التي ورثتها عنهم وبدأ بعد الزواج يظهر على حقيقته، حيث تبين لي أنه تزوجني طمعا في ورثي، وكل يوم بياخد مني مصروفه وهو خارج".

أضافت الزوجة: جاء زوجي في يوم وطلب مني أن أقوم ببيع الشقة لكي يقوم بعمل مشروع خاص به، وفي المقابل نسكن في شقة إيجار فرفضت، وبعدها سلب مني سيارتي وسيطر عليها، وأصبحت أذهب إلى مقر عملي بالمواصلات، وأمام كل هذه التصرفات كنت أتحمل كي لا أهدم بيتي ولأنني كنت أحاول أن أعيش في استقرار، إلا أنه في يوم قمت باستثمار بعض الأموال لدى واشتريت شقة في الإسكندرية ، فوجئت منه يطلب مني تسجيلها بإسمه بمبرر أنه زوجي؛ وعندما رفضت تعدي عليا بالضرب وسبب لي كسر في يدي.

استكملت إيناس: صبري نفذ عندما طلب زوجي فلوس لكي يذهب في رحلة مصيفية "يتفسح"، فقلت له أنا لا أملك أي أموال، فطلب مني بيع ذهبي، وهددني لو لم أنفذ طلبه سيقوم بتزوير إيصال أمانة ويحبسني به، فتشاجرت معه وبمساعدة الجيران طردته من الشقة، ولجأت إلي محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 1021 لسنة 2023 ومازالت الدعوى منظورة حتى الآن.