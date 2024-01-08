استشهاد الصحفي علي أبو عجوة حفيد الشيخ "أحمد ياسين" بغارة اسرائيلية في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر فلسطينية، إن الصحفي علي أبو عجوة، وهو حفيد الشهيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، استشهد في قصف للاحتلال استهدفه في مدينة غزة.

وأشارت إلى أن أبو عجوة، مصور يعمل في وكالة السلطة الرابعة في القطاع، واستشهد جراء غارة إسرائيلية على المنطقة التي تواجد بها في مدينة غزة.

وبات أبو عجوة ثالث صحفي، يستشهد الأحد، بعد استهداف الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، خلال عملهما الصحفي، في مدينة رفح، بغارة على سيارتهما.

وارتفعت حصيلة شهداء غزة، إلى 110 صحفيين منذ بدء العدوان على القطاع، في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وجرى استهداف الصحفيين بصورة ممنهجة ومباشرة خلال أداء عملهم.

يشار إلى أن الشيخ أحمد ياسين، استشهد في غارة لطائرة تابعة للاحتلال، عقب خروجه من صلاة الفجر عام 2004، في حي الصبرة وسط مدينة غزة.

عربي 21