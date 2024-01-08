قلق صيني من البيان المشترك بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية عن تايوان

ياسر رشاد - القاهرة -

أعربت الصين اليوم الاثنين عن قلقها البالغ إزاء البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بشأن مسألة تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج ، في مؤتمر صحفي ، إن الصين تعارض بشدة قيام هذه الدول بتشكيل تكتلات حصرية باسم التعاون والتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتشويه سمعتها والتحريض على المواجهة والعداء.

وأضافت ماو : أن الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقر، وتدافع الصين دائما بقوة عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية وتلتزم بمعالجة الخلافات مع الدول المعنية من خلال الحوار والتشاور .. بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

وأشارت إلى أن العديد من الدول خارج المنطقة استعرضت عضلاتها في بحر الصين الجنوبي وأثارت المواجهة ، وهو ما لا يفضي إلى السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت ماو أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وأن مسألة تايوان هي شأن داخلي محض للصين لا يقبل أي تدخل من أي قوى خارجية .. قائلة : "إن السبيل للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان يكمن في الالتزام بمبدأ صين واحدة ومعارضة استقلال تايوان بحزم".

وحثت ماو الدول الثلاث على احترام الجهود الإقليمية لحماية السلام والاستقرار والتخلي عن عقلية الحرب الباردة والتوقف عن تأجيج المواجهة التي تؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة.