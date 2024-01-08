وزير الخارجية يستعرض مع ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الأوضاع في غزة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في محافظة العُلا، اليوم، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

واستعرض الجانبان، العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة حيالها، لاسيما على الصعيد الإنساني.

كما استقبل وزير الخارجية نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية.