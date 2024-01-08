عثر عليه مشنوقًا في السقف.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة محامي بالإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تباشر نيابة باب شرقي بالإسكندرية بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، التحقيق في واقعة العثور على جثة محام داخل مكتبه بعقار في منطقة الحضرة وسط المحافظة، لبيان وجود شبهة جنائية وراء الوفاة من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع ما به من أثار، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة وفحص علاقات المتوفى، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة محام داخل مكتبه بالعقار المشار إليه بمنطقة الحضرة الجديدة في ظروف غامضة.

انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص العثور على جثة المدعو "م.م" محام، معلقة بحبل في "جنش حديدي" بسقف إحدى غرف المكتب وجاري سماع أقوال شهود العيان وأسرة المتوفي وفحص كاميرات المراقبة.

توجه فريق من نيابة باب شرقي إلى موقع الحادث لمعاينته وتبين وجود جثة المتوفى مسجاة على أرضية إحدى غرف المكتب بعد أن جرى إنزالها بمعرفة الشرطة، وبمناظرتها تبين أنها لشاب في العقد الثالث من العمر ووجود "جرح حزي" حول الرقبة، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرة أخرى.

وبسؤال الشهود قرر أحدهم أنه أكتشف الواقعة صباح اليوم عندما حضر إلى مكتب المتوفى بحسب اتفاق مسبق معه لعمل إجراء قانونى معين وعند دخوله وجد الجثة معلقة بالسقف واستغاث بالجيران وتم الاتصال بشرطة النجدة.

أمر وكيل النائب العام بنقل جثة المتوفى إلى مشرحة الإسعاف، وندب الطبيب الشرعي لإجراء عملية التشريح، والتحفظ على الحبل المستخدم في الشنق وإرساله إلى الطب الشرعي، ورفع البصمات من مسرح الحادث.