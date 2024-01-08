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العاهل الأردني: حرب إسرائيل الوحشية" تخلق "جيلاً كاملاً من الأيتام

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمة ألقاها في رواندا الاثنين، إن حرب إسرائيل "الوحشية" ضد الفلسطينيين تخلق "جيلاً كاملاً من الأيتام".
وأضاف الملك في كلمته خلال زيارته لنصب كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية، إن نحو "30 ألفا في قطاع غزة في عداد الشهداء والمفقودين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والغالبية العظمى منهم، حوالي 70%، من النساء والأطفال".
وبحسب ما ورد في بيان للديوان الملكي الأردني قال الملك: "يذكرنا هذا الصرح التذكاري المؤثر بأن وراء كل فرد قتل في الإبادة الجماعية في رواندا عالم بأكمله، عائلة فقدت أحد أفرادها، أم أو أب أو طفل، حلم تلاشى، وإمكانيات هائلة اختطفت قبل أوانها".
وتعليقا على الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، قال الملك "كيف يمكن للعدوان العشوائي والقصف أن يجلبا السلام؟ كيف يمكنهما ضمان الأمن وهما يؤججان الكراهية؟".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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