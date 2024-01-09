شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات صناعة الأثاث فى دمياط ومديونيات الصناع أمام لجان الشيوخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، اقتراحا برغبة ُمقدم من النائب أيمن عبد المحسن، بشأن "المشكلات التى تواجه صناعة الأثاث فى دمياط والحلول المقترحة لمواجهتها .
كما تناقش لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ اقتراحا برغبة من النائب محمد على أبو حجازي بشأن (جدولة مديونيات التأمينات لصناع الأثاث بدمياط) .
يذكر أن سلامة الجحر رئيس شعبة صناعة الأثاث بدمياط أكد أنه تم إطلاق مبادرة أفتح ورشتك لإيجاد فرصة لإعادة فتح الورش التي أغلقت أبوابها لأسباب متعددة وهى تهدف إلي حل مشاكل صناع الأثاث.
كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقعا بروتوكول تعاون مشترك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجال صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها.
وقد أشارت "محافظ دمياط" إلى أن البروتوكول يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط، و تقديم سُبل الدعم اللازم للصناع، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع خارطة طريق للنهوض الشامل بهذا القطاع بالتعاون مع الجهات المختلفة.
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