شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات صناعة الأثاث فى دمياط ومديونيات الصناع أمام لجان الشيوخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، اقتراحا برغبة ُمقدم من النائب أيمن عبد المحسن، بشأن "المشكلات التى تواجه صناعة الأثاث فى دمياط والحلول المقترحة لمواجهتها .

كما تناقش لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ اقتراحا برغبة من النائب محمد على أبو حجازي بشأن (جدولة مديونيات التأمينات لصناع الأثاث بدمياط) .

يذكر أن سلامة الجحر رئيس شعبة صناعة الأثاث بدمياط أكد أنه تم إطلاق مبادرة أفتح ورشتك لإيجاد فرصة لإعادة فتح الورش التي أغلقت أبوابها لأسباب متعددة وهى تهدف إلي حل مشاكل صناع الأثاث.