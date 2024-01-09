شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور فى آخر جلسة له بالشيوخ: نقابة المحامين موطنى وعنوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال عاشور:" يعز على أن أغادر هذه الصحبة وهذا التشكيل وهذه المؤسسة الوطنية فى هذا العهد الجديد ولكن عزائى أنى أنوى الانتقال إلى غرفة وطنية أخرى ويقع على ذات الأعباء فى التى تقع عليكم فى هذا المجلس فى المسئؤلية الوطنية"، مضيفا:" نقابة المحامين هى موطنى وعنوانى الذى اعتز به وارى ويرى معي بعض الزملاء اهمية ان تتضافر جهودنا معا كمحامين لرفع شأن المحاماة فى مصر ودور نقابة المحامين".

وأعرب عاشورعن امتنانه وتقديره للرئيس السيسى الذى منحه شرف وجوده فى مجلس الشيوخ بتعينه قائلا:"اعتبر أن هذه مسؤلية ممتدة فى أى موقع آخر اتولاه لصالح الوطن وأكرر اعتزارى بكم بدءا من رئيس المجلس وأعضاء المجلس وجميع العاملين"، مضيفا:" نقابة المحامين هى نافذة وطنية مثل مجلس الشيوخ وقد انحازت إلى الشعب فى كل استحقاقاته وفى ثورة 30 يونيو وإنحازت للقضاء عندما حوصرت المحكمة الدستورية ووقفنا ضد الإعلان الدستورى الذى كان يمنع التقاضى".

وقال:" اعذرونى أن تركتم واستقلت من المجلس لكنى معكم وشريكا لكم فى كل ما يخص الوطن".

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس:" يعزعلينا كثيرا أن تكون هذه رغبتكم ولكم منا كل التقدير والاحترام ونقابة المحامين لها معزة فى قلوبنا كلها وفى قلوب المصريين".

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على قبول استقالة سامح عاشور من عضوية المجلس، نظرا لعزمه الترشح على مقعد نقيب المحامين وأعلن رئيس المجلس خلو مقعده.