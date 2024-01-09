شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط: العدوان الإسرائيلى تعمد استهداف كل إعلامى ينقل جرائم الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأن العدوان الإسرائيلي الغاشم أثبت بكل الأدلة والبراهين بأنه ضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية فهو يتعمد استهداف المدنيين .

وأكمل مؤخرا أصبح واضحا الاستهداف المتعمد للصحفيين وهذا ليس بجديد فالإنسانية كلها لم تنس حتى الآن استهداف الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة منذ عامين ،واستهداف كل إعلامي حر يريد أن يوثق وينقل جرائم الحرب التي يتم ارتكابها يوميا ،ورغم أن القوانين ومواثيق حقوق الإنسان تكفل للمراسلين الصحفيين الحماية أثناء ممارسة عملهم خصوصا في أماكن الاشتباكات الا أن الحقيقة التي لم تعد بها أي مجال للشك أن العالم أصبح يعاني من ازدواجية المعايير في حقوق الإنسان .

و أشار ستظل الإنسانية هي خط الدفاع الأخير عن حقوق الإنسان بعد غياب المنظمات المعنية عن القيام بواجباتها وسيظل مهنة المراسل الصحفي من قلب الأحداث والاشتباكات يكون لها الجميع كل التقدير والاحترام وكل شهيد من الصحفيين هو دليل إدانة جديد ضد الجرائم الإسرائيلية ووصمة جديدة في جبين ازدواجية المعايير.