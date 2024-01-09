افادت وكالة "تسنيم"، بـ"وقوع انفجار في مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل في منطقة فرديس بالعاصمة طهران".
وفي هذا الصدد، اوضح الرئيس التنفيذي لإدارة الإطفاء في فرديس: "أصيب 25 شخصا في انفجار ورشة إنتاج مستحضرات التجميل، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات".
وبحسب التقديرات الأولية فإن سبب الحريق هو تسرب الغاز في خط الإنتاج عند تعبئة بخاخات التجميل، ما أدى إلى نشوب الحريق.
في حين أدى هذا الانفجار إلى أضرار جسيمة في المصنع، وفق ما ذكرت "تسنيم".
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، شهدت محافظة كرمان الإيرانية تفجيرين انتحاريين أسفرا عن 91 قتيلا، حيث وقع الهجوم في كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر "تسنيم": انفجار في مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.