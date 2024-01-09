"تسنيم": انفجار في مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل في طهران

افادت وكالة "تسنيم"، بـ"وقوع انفجار في مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل في منطقة فرديس بالعاصمة طهران".

وفي هذا الصدد، اوضح الرئيس التنفيذي لإدارة الإطفاء في فرديس: "أصيب 25 شخصا في انفجار ورشة إنتاج مستحضرات التجميل، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات".

وبحسب التقديرات الأولية فإن سبب الحريق هو تسرب الغاز في خط الإنتاج عند تعبئة بخاخات التجميل، ما أدى إلى نشوب الحريق.

في حين أدى هذا الانفجار إلى أضرار جسيمة في المصنع، وفق ما ذكرت "تسنيم".

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، شهدت محافظة كرمان الإيرانية تفجيرين انتحاريين أسفرا عن 91 قتيلا، حيث وقع الهجوم في كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران.