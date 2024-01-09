توجيهات لورش متعهدي الوزارة قبيل وصول المنخفض الجوي

بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، وقبيل وصول المنخفض الجوي الى لبنان، قام مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل علي حب الله، برفقة المعنيين في الوزارة بجولة ميدانية على مختلف ورش متعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل، المستمرة بعملها بالقيام باعمال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على الاوتوسترادات والطرقات الرئيسية المحددة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، ولاسيما منها على النقاط الحمراء المشخصة من قبل الوزارة، حيث قام بمعاينة الاعمال الجارية عليها من قبل ورش المتعهدين، ومؤكداً عليها بضرورة البقاء على أهبة الاستعداد والجهوزية ومواصلة اعمالها وتواجد آلياتها ومعداتها ليلاً ونهاراً قبل وخلال وبعد المنخفض المرتقب، وكذلك الحال بالنسبة لكافة المنخفضات والعواصف الآتية، وذلك إلى حين انتهاء الموسم الحالي.

وناشدت وزارة الاشغال العامة والنقل مجددا "جميع المعنيين من إدارات رسمية وبلديات ومتعهدي رفع النفايات عن الاوتوسترادات والطرقات وكذلك المواطنين والمقيمين بضرورة التكامل مع عمل ورش متعهدي الوزارة، وذلك منعاً لتشكل السيول وفيضانات الأنهر وسواقي المياه، وذلك منعاً لحدوث انسدادات في مجاري التصريف على الاوتوسترادات والطرقات الرئيسية"، متمنية بأن "يبقى حرص الجميع على السلامة العامة والمرورية، حرصاً تكاملياً وتكافلياً فيما بينهم ، وذلك درءاً لأية حوادث أو مخاطر قد تحدث".