سليم التقى لاكروا: ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والإنسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية

اكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم بعد لقائه وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الامم المتحدة جان بيير لاكروا، "أهمية الدور الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، مشددا على "ان لبنان يتمسك بهذه القوة ويعتبر ان دورها اساسي لعودة الهدوء والإستقرار بالتعاون القائم مع الجيش اللبناني والمستمر في المجالات كافة".

وأكد "التزام لبنان بكل قرارات الشرعية الدولية خصوصا قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته"، مشددا على "وجوب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والإنسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة".

وشدد سليم على "الدور الأساسي للمجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة والبحث عن حلول سياسية على قاعدة حل الدولتين".

بدوره، لاكروا أشاد بالتنسيق الوثيق بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني من أجل الحفاظ على الهدوء والاستقرار في منطقة عمليات اليونيفيل، مشيرا الى "جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد في الجنوب"، مؤكدا "العمل على تأمين دعم إضافي للجيش".

في سياق منفصل، عرض سليم مع رئيس جهاز إسكان العسكريين كارول تامر مع وفد، أوضاع الجهاز وما يعانيه العسكريون على المستوى المادي، وضرورة حصولهم على الحقوق المادية التي تساعدهم على مواجهة الأعباء الحياتية المتزايدة.