محافظ بيروت: رفع حالة الجهوزية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية الغير اعتيادية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "بناء لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود تم رفع حالة الجهوزية للفرق الفنية المعنية في بلدية بيروت وفوجي الإطفاء والحرس لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية الغير اعتيادية جراء المنخفض الجوي القادم الى لبنان المترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ 60 كلم/س مع تساقط لحبات البرد وفقاً لتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ومن الممكن ان يشكل ذلك خطراً على السلامة العامة".

واهاب محافظ بيروت بالمواطنين ضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية الصادرة عن المراجع المختصة، وعدم محاولة الاقتراب من الكورنيش البحري أو الشواطئ بسبب الرياح القوية التي ستؤدي حتماً الى ارتفاع موج البحر وذلك حفاظا على سلامتهم.