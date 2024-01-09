قائد الجيش بحث مع لاكروا ولاثارو في التطورات عند الحدود الجنوبية

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام Jean-Pierre Lacroix يرافقه قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ارولدو لاثارو، في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.

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