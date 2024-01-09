وزير الحج والعمرة السعودي: ندعم الحلول التقنية ذات الطرق المبتكرة لخدمة الحجاج

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، دعم الوزارة للحلول التقنية وخدمات إرشاد وأداء النسك التي تتطلب منظومة إدارية احترافية، منوها بالمبادرات المقدمة لرواد الأعمال التي تسعى الوزارة لزيادتها بطرقٍ مبتكرة، والتي تشمل إرشاد وخدمة المعتمرين من خلال وجود مرافقين بمختلف لغات العالم لخدمة الحجاج.

جاء ذلك خلال جلسة ضمن "مؤتمر ومعرض الحج والعمرة" في يومه الثاني بعنوان "ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في خدمة ضيوف الرحمن" استعرضت خلالها التحديات ومستقبل الحلول المبتكرة والمستدامة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار الربيعة، إلى أن المملكة استضافت - خلال العام الماضي - 13 مليونا و550 ألف معتمر قادمين من خارج المملكة لأول مرة تاريخيا، بزيادة 5 ملايين وبنسبة تجاوزت 58% عن عام 2019، حيث يعد ذلك نموا عاليا يجعل المملكة تسعى لتقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن والارتقاء بها لتكون خدمة "من الفكرة إلى الذكرى".

وأكد أن أحد برامج الرؤية المهمة، هو برنامج ضيوف الرحمن، وهو ضمن الأعمدة الأساسية لمستهدفات البرنامج عبر إثراء التجربة، ومن ضمنها دور رواد الأعمال في تقديم خدمات متميزة واستثنائية لضيوف الرحمن حيث إن هذه الأعداد تعد فرصة كبيرة ومذهلة لجميع رواد الأعمال.

ونوه إلى سعي وزارة الحج والعمرة لإتاحة الخدمات عبر تطبيق (نسك) ودعم رواد الأعمال باحتياجتهم لإيصال خدماتهم للحجاج، حيث تم إطلاق منصة نسك أعمال التي تقدم خدماتها الاستشارية وبرامج الدعم إلى المبتكرون والشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة ومقدمي خدمات التطبيقات (ATPs) والمطورين، وكذلك القطاع غير الربحي، منوها بأنه في حال توفر الفكرة ونقص البيانات لدى رائد الأعمال فإن منصة "نسك الأعمال" توفر قاعدة بيانات تتيح لهم إمكانية رفع طلب بيانات معينة من المنصة لتطوير منصاتهم الخاصة.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي عن جوائز تصل إلى مليون ريال لرواد الأعمال لأفضل 3 مشاريع ريادية تطلق خدماتها في "نسك أعمال" بمكافأة مالية مقدارها مليون ريال للمركز الأول و500 ألف ريال للمركز الثاني و250 ألف ريال للمركز الثالث تقدم للفائز في مؤتمر الحج والعمرة العام القادم.